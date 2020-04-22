МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером слабо поднимается, трейдеры следят за новостями по поддержке экономики на фоне пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0829 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,83 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 100,3 пункта.

Инвесторы следят и за новостями по поддержке экономики на фоне кризиса из-за коронавируса. Сенат США принял во вторник пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

Ранее спрос на американскую валюту поддерживался уходом трейдеров от риска из-за падения нефтяных цен. Традиционно доллар считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления рисков и рыночной волатильности. В среду цены на нефть перешли к росту.

Евро при этом дешевеет к доллару накануне саммита ЕС. Встреча пройдет 23 апреля в формате онлайн-конференции, на саммите будет обсуждаться пакет экстренной помощи по преодолению последствий карантина в странах Европы в размере 540 миллиардов евро.