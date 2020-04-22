МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись в плюсе, поддержало торги восстановление стоимости нефти после падения котировок во вторник, свидетельствуют данные бирж.

По итогам сессии среды британский индекс FTSE 100 вырос на 2,3%, до 5770,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,25%, до 4411,8 пункта, немецкий DAX — на 1,61%, до 10415,03 пункта.

Во вторник на нефтяном рынке наблюдалась заметная волатильность. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на треть, WTI — теряла почти половину стоимости на фоне опасений за переизбыток предложения в условиях слабого спроса. В среду котировки растут на 6% и 24% соответственно.

На фоне удорожания нефти выросли в цене акции компаний энергетического сектора. Бумаги британской BP подорожали на 6%, французской Total на 4,8%, итальянской Eni — на 4,9%.

Трейдеры ожидают саммит ЕС, который запланирован на четверг, 23 апреля. Встреча пройдет в формате онлайн-конференции, на саммите будет обсуждаться пакет экстренной помощи по преодолению последствий карантина в странах Европы в размере 540 миллиардов евро.