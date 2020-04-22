МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минфин России продал в среду облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска более чем на 86 миллиардов рублей при высоком спросе инвесторов, при этом признав несостоявшимся второй аукцион, свидетельствуют материалы министерства.

На первом безлимитном аукционе Минфин России разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 86,667 миллиарда рублей при спросе в 141,246 миллиарда. Цена отсечения составила 105,72% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 105,8485% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,99% годовых. Второй безлимитный аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года Минфин признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Накануне аукционов конъюнктура долгового рынка была неблагоприятной – рост ставок составил в пределах 10-20 базисных пунктов на фоне очередного падения цен на нефть и ослабления рубля в начале недели, прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, в предыдущие два дня на рынке отмечалось снижение доходности до 45 базисных пунктов в среднем по рынку и до 50-60 базисных пунктов по отдельным среднесрочным бумагам, что произошло после пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, по итогам которой у инвесторов появились основания ожидать смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании.

"Тем не менее, высокая волатильность не оказала существенного влияния на настроения инвесторов, о чем свидетельствуют результаты сегодняшних аукционов и большая часть отыгранного сегодня падения цен накануне. Такого высокого первоначального спроса и объема размещения не наблюдалось с февраля этого года", — отметил эксперт.

Средневзвешенная доходность ОФЗ среднесрочного выпуска 26229 сложилась на 7 базисных пунктов ниже уровня вторичного рынка, практически повторив результат трехмесячной давности, сказал Ермак.

"Отказ от размещения ОФЗ с переменным купонным доходом, вероятно, был связан с низким уровнем цен, выставляемых в заявках инвесторами в ожидании снижения ключевой ставки, которое автоматически привело бы к снижению ставок на денежном рынке, к одному из индикаторов которого (RUONIA) привязан купонный доход по облигациям с переменным купоном", — считает он.

Минфин РФ по итогам трех аукционных дней в апреле разместил гособлигации на общую сумму более 205 миллиардов рублей, выполнив на 34% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей.