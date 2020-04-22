МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно растет к доллару и к евро, отыгрывая возврат рынка нефти к росту.

Российская валюта практически вернула позиции, утраченные во вторник.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск падал на 94 копейки до 76,14 рубля, курс евро — на 1,38 рубля до уровня 82,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем доллар и евро максимально опускались до 75,81 рубля и 82,14 рубля.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в среду укреплялась к доллару и к евро. Тон позитивной динамике задавал резвый отскок рынка нефти после провала в начале недели.

За неполные три торговые сессии баррель сорта Brent максимально падал в цене на 43% — до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года.

Во вторник ряд министров ОПЕК+ провели неформальную видеоконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерен призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая. Нефть вечером росла на 6,6%, до 20,6 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в среду она подскакивала до 22,44 доллара.

Поддержку российской валюте оказывают действия ЦБ РФ, наращивающего продажи валюты на рынке на фоне падения ниже 25 долларов за баррель стоимости нефти марки Urals.

Ожидания рынка, что ЦБ РФ в ближайшую пятницу понизит ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых, также поддерживают курс рубля.

На таком фоне доллар и евро вечером падали к рублю на 1,3-1,7%. Рублевая цена нефти колебалась ниже уровня 1,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

ЦБ РФ продолжает наращивать объемы продажи валюты, что оказывает на курс рубля стабилизирующее воздействие, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В четверг курс будет колебаться в диапазоне 75-77,5 рубля за доллар. Внимание инвесторов будет сосредоточено как на динамике нефтяного рынка, так и на пятничном заседании ЦБ РФ, от итогов которого мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов. При прочих равных условиях полагаем, что в ближайшей перспективе потенциал ослабления валюты РФ останется ограничен уровнем в 78 рублей за доллар", — добавил он.

В конце недели ожидается закрепление доллара в диапазоне 75-80 рублей, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В случае же ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, американская валюта может предпринять еще одну попытку подъема в верхнюю половину данного диапазона", — добавил он.