МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных ценах на базовый актив, сообщили в пресс-службе Московской биржи РИА Новости.

Двадцать второго апреля 2020 года состоялось заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка торговой площадки.

"Комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовал проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка", — говорится в сообщении.

"Биржа планирует в ближайшие месяцы обеспечить доработку своих систем и процессов для введения такого механизма. Также Московская биржа проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен", — указывается там же.

Вопрос о правилах торгов фьючерсами на базовые активы, в том числе нефть на Московской бирже стал актуальным после того, как в понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI — брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.