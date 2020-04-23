МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Мосбиржа не будет производить перерасчет цены по исполнению (экспирации) майских фьючерсов на нефть Light Sweet Crude Oil (или West Texas Intermediate, WTI) на основании ответа CME Group, куда входит Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX), сообщили в пресс-службе Московской биржи РИА Новости.

Заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка торговой площадки состоялось 22 апреля 2020 года.

"Представители Московской биржи уведомили членов комитета, что в ответ на запрос Московской биржи CME Group указала на обоснованность сложившейся расчётной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Соответственно, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов", — уточняется там же.

В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше и на отметке 8,84 доллара за баррель. А по итогам продолжившихся торгов в Нью-Йорке была определена цена исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI — брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Мосбиржа в ночь на вторник объявила, что не будет проводить 21 апреля торги майским фьючерсом на WTI — брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. А позднее днем Мосбиржа сообщила, что обратилась к CME за разъяснениями, в частности запросила, не планирует ли та изменить цену экспирации этого контракта.