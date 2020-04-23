МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются с разнонаправленной динамикой на фоне восстановления цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,06% — до 2842,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1766,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23% — до 23948,03 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,01%, до 19330,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,15%, до 1918,95 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 тем временем опускался на 0,31%, до 5204,8 пункта.

Инвесторы в четверг обращают внимание на продолжающийся подъем на нефтяных рынках после его обрушения в начале недели, когда стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

При этом рост индексов по-прежнему находится под давлением роста числа зараженных коронавирусом, и опасениями за неизбежную рецессию. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Аналитики ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) и Николас Мапа (Nicholas Mapa), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считают, что рост цен на нефть несколько поможет азиатским акциям. "Но рост числа случаев Covid-19 в регионе, вероятно, ограничит любое ралли", — добавляют аналитики.