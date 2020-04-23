МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к евро и иене, — трейдеры предпочитают воздержаться от активных действий на рынке из-за неопределенности в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару рос до 1,0827 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0822 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 100,25 пункта.

Хотя индекс доллара незначительно снижается, аналитики, опрошенные агентством Рейтер, отмечают, что ослабление мировой экономической активности из-за коронавируса является скорее поддерживающим фактором для американской валюты как надежного актива.

"Доллар чем-то похож на феникса: он возрождается снова и снова", — сказал агентству глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).