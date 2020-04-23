МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг, реагируя на снижающийся к мировым валютам курс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22%, или на 3,9 доллара, до 1742,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 1,43%, до 15,555 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива в четверг оказывает снижающийся к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 100,27 пункта.

По мнению аналитиков, золото по-прежнему остается привлекательным для инвесторов как надежный актив на фоне пандемии коронавируса и общей нестабильности в мировой экономике.