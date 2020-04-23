События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 апреля
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|33,8
|22,8 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май)
|2,7
|-23,4 (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|19,93 млрд юаней
|0
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|-6,6%
|0% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|-1%
|0% (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|43,2
|37,5
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|27,4
|25
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|45,4
|39
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|31,7
|28,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|44,5
|39,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|29,7
|25,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|26,4
|23,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI
|36
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
|47,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг
|34,5
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)
|-29
|-53
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|5,245 млн
|4,15 млн
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|48,5
|37
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|40,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|39,8
|32,5
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (март)
|-4,4%
|-15%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (март)
|765 тыс
|645 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.04)
|564,9 млрд долл (на 10.04)
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|Лента — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Полюс — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|ФосАгро — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Энел Россия — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0 — див-д 2018
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200423/831316499.html