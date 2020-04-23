МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 33,8 22,8 (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май) 2,7 -23,4 (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 19,93 млрд юаней 0
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) -6,6% 0% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) -1% 0% (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 43,2 37,5
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 27,4 25
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 45,4 39
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 31,7 28,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 44,5 39,2
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 29,7 25,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 26,4 23,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI 36  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 47,8  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг 34,5  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель) -29 -53
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 5,245 млн 4,15 млн
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 48,5 37
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 40,9  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 39,8 32,5
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (март) -4,4% -15%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (март) 765 тыс 645 тыс

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.04) 564,9 млрд долл (на 10.04)  
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
  RUB Лента — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Полюс — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB ФосАгро — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Энел Россия — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0 — див-д 2018 2,55 (1кв2019) — див-д 2019