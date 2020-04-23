МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро, американская валюта торгуется у уровня в 75 рублей, европейская – у 81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 0,91 рубля – до 74,99 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 81,11 рубля.

При этом курс доллара уже опускался до 74,87 рубля, евро – до 80,2 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 5,11% — до 21,41 доллара за баррель.