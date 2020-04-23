МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале дня вслед за продолжающей дорожать нефтью, при этом долларовый индекс РТС поднимается сильнее индекса Мосбиржи на укреплении рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга рос на 0,9% — до 2585,97 пункта, индекс РТС – на 1,82% — до 1085,45 пункта.

Рубль растет против доллара на 81 копейку – до 75,09 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,52% — до 21,29 доллара за баррель.