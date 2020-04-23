МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начнет поэтапно открывать свои торговые залы после 15 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

NYSE с 19 марта полностью перешла на электронную торговлю, закрыв торговые залы из-за коронавируса.

"Нью-Йоркская фондовая биржа может начать открываться поэтапно после 15 мая", — сообщает телеканал со ссылкой на два источника. При этом они отметили, что залы биржи в Сан-Франциско могут быть открыты уже 3 мая.

Количество человек, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено, кроме того будут соблюдаться правила социального дистанцирования. По словам источников, у любого, кто входит в здание, будет измеряться температура.