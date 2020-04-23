МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг снижаются на негативной статистике по региону и квартальных отчетностях компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,53% — до 5740,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 4397,73 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,7%, до 10342,1 пункта.

В центре внимания инвесторов в четверг макроэкономическая статистика по региону. Так, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае рухнул до исторического минимума в минус 23,4 пункта, притом что аналитики ожидали снижения лишь до минус 1,8 пункта.

Позднее в четверг трейдеры ожидают предварительной оценки по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны за апрель. Эксперты полагают, что показатель снизился до 25,7 пункта с мартовских 29,7 пункта.

Давление на котировки оказывают и корпоративные новости. В частности, акции шведского автоконцерна Volvo снижаются почти на 4% после сообщения о падении чистой прибыли в первом квартале в 2,2 раза.