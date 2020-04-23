"Магнит" планирует 24 апреля собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" планирует 24 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 6,9-7% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,02-7,12% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002P-02 с полугодовыми купонами. Дата технической части размещения будет определена позднее.
Организаторами выступят БК "Регион", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.
https://1prime.ru/Financial_market/20200423/831317881.html