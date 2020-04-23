МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Курс евро опускается по отношению к доллару до минимума с начала апреля после того, как статистика из еврозоны оказалась существенно хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0793 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0822 доллара за евро. Это минимальное значение курса евро к доллару с 6 апреля. Курс доллара к иене снижался до 107,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 100,47 пункта.

Давление на курс евро оказывают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности в еврозоне в апреле обновил исторический минимум, упав до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. Аналитики ждали снижения показателя до 25,7 пункта.

Кроме того, трейдеры ждут в четверг видеоконференцию лидеров ЕС, которая начнется в 15.00 (16.00 мск), в дискуссии будут участвовать руководители ЕЦБ Кристин Лагард и Еврогруппы Марио Сентено. В ходе видеоконференции будет обсуждаться специальный фонд для восстановления ЕС от нынешнего кризиса, вызванного COVID-19.

"Вряд ли кто-то ждет какого-либо конкретного решения сегодня, если не считать активного обсуждения и заявлений солидарности, поскольку страны, скорее всего, будут запрашивать дальнейшие переговоры и время подумать", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke).