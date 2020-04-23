МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном растут в четверг, инвесторы ожидают публикации ряда внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,21%, до 23306 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,04%, до 8641,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,02%, до 2789,88 пункта. При этом S&P колеблется и минутами ранее был в красной зоне.

Инвесторы воздерживаются от активного приобретения рисковых активов в ожидании публикации статистики по числу заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что число заявок за минувшую неделю снизилось на 1,045 миллиона, до 4,2 миллиона заявок.

Число заявок на пособие по безработице в конце марта перевалило за миллион из-за ситуации с распространением коронавируса. С тех пор показатель достиг исторического максимума в 6,6 миллиона, но уже на протяжении двух недель он снижается.

"Рынки понимают, что эффективнее реагировать на данные, чем пытаться их предсказать. Многие понимают, что большинство — безработные только на время, и когда ситуация стабилизируется, многие люди вернутся на свои рабочие места", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey).

Кроме того, позднее в ходе торгов бюро переписи населения министерства торговли США обнародует мартовские данные о продажах новых домов в стране. Аналитики считают, что продажи новостроек в США опустились на 15% в месячном выражении, до 645 тысяч.