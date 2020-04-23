МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Рост стоимости нефти марки WTI ускорился в четверг до 18%, при этом в моменте рост уже кратковременно превышал 20%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.30 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 17,5% — до 16,2 доллара за баррель. Минутами ранее цена WTI росла более чем на 20%, до 16,6 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,05% — до 22,01 доллара за баррель.