МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет второй день подряд вслед за нефтью и на поддержке очередного налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск четверга падает на 1,31 рубля, до 74,59 рубля, курс евро — на 1,63 рубля, до 80,48 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает при этом на 9,4%, до 22,3 доллара за баррель.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Рост стоимости нефтяных котировок придал рублю уверенности с самого начала торгов. Цена нефти марки Brent росла ранее в четверг даже почти на 14%, до 23,2 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что нефтяные компании готовы сокращать добычу в ответ на падением спроса на топливо.

Сегодняшний рост рубля — одним из лучших результатов среди других валют развивающихся рынков, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

С остановкой распродаж на рынке энергетического сырья внутренние факторы — налоговый период, продажи валюты ЦБ, ралли ОФЗ — перевесили негатив, сместив баланс в пользу продавцов валюты, также указывает начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 22 апреля составил 19,2 миллиарда рублей, таким образом, ЦБ обновил рекорд текущего года по этому показателю.

В то же время Кравченко отмечает, что в целом общая ситуация на рынках складывалась неоднозначной: европейские индексы не демонстрировали единой динамики, фьючерсы на индексы в США незначительно снижались.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков полагает, что на вечерних торгах рубль в паре с долларом будет находиться в диапазоне 74,5-76 рублей.

Кравченко отмечает, что поскольку в данный момент рубль получает поддержку от налогового периода, это в любом случае должно позволить ему сохранить положительную динамику до конца дня.

Впрочем, Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс" текущее укрепление нацвалюты оценивает как неустойчивое. Без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, полагает он.

Завтра состоится заседание Центрального банка, рынок ожидает снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. на фоне продолжающегося цикла смягчения денежно-кредитной политики в других развивающихся странах, также напоминает Андрей Кадулин из банка Санкт-Петербург.