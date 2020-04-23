МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются, поддерживает торги рост нефтяных цен, трейдеры также оценивают данные статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,83%, до 23670,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 8584,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,02%, до 2827,81 пункта.

Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 апреля снизилось слабее ожиданий — до 4,427 миллиона, показатель ожидался на отметке 4,2 миллиона. В марте показатель подскочил до 3 миллионов с 282 тысяч, затем вырос до рекордных 6,65 миллиона, которые позднее были пересмотрены до 6,87 миллиона. В начале апреля показатель постепенно стал снижаться.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика о продажах новых домов в стране. Аналитики считают, что продажи новостроек в США в марте опустились на 15% в месячном выражении, до 645 тысяч.

Коррекционное удорожание нефти после обрушения котировок в понедельник продолжает поддерживать стоимость акций энергетических компаний США. Акции Exxon Mobil дорожают на 2,2%, Chevron — на 1,6%, ConocoPhillips — на 3,1%. Июньские фьючерсы на нефть Brent дорожают на 9%, WTI — на 26%.

На следующей неделе пройдут заседания крупных мировых ЦБ — Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии. Рынки ожидают, какие меры будут приняты регуляторами на фоне пандемии для поддержки экономики. ФРС в марте дважды неожиданно снизила ключевую ставку, теперь она находится на уровне 0-0,25%.