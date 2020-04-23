МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по основным индексам вслед за повышением нефтяных котировок и укреплением рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.55 мск рос на 0,96%, до 2598,14 пункта, индекс РТС — на 2,79%, до 1095,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,24 рубля — до 74,66 рубля, курс евро — на 1,52 рубля – 80,59 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 8,25% — до 22,05 доллара за баррель.

"На рынке акций РФ в четверг продолжают доминировать покупатели, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов", — говорит Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Роснефти" (+3,31%), которые поднимаются на фоне рекомендации совета директоров компании по финальным дивидендам.

В четверг совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию, суммарно за год — 33,41 рубля на акцию, общие выплаты за год составят рекордные 354,1 миллиарда рублей. Акции компании подскакивали на 4,1% — до 334,9 рубля.

Акции "Энел Россия" растут также сильнее рынка – на 4,08%, отыгрывая рекомендацию совета директоров компании по дивидендам, которая была опубликована в среду уже после закрытия торгов.

Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год из накопленной прибыли прошлых лет в размере 8,5 копейки на акцию.

Бумаги "Мечела" продолжают отыгрывать новости о продаже доли в Эльгинском проекте. К текущему моменту префы поднимаются на 7,48%, обыкновенные акции – на 2,38%.

"Мечел" в среду сообщил, что продал компании "А-Проперти" 51% в Эльгинском проекте за 89 миллиардов рублей. "Мечел" направит выручку от продажи доли в Эльге на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком.

В лидерах роста – также бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 3,78%, обыкновенные акции – на 3,25%).

Растут акции Polymetal (+3,78%) на фоне повышения котировок золота на 1% и серебра на 2%, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров снижения – акции ТМК (-5,06%), "Акрона" (01,57%), "Фосагро" (-1,48%), депозитарные расписки "Эталона" (-1,35%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок может завершить день в плюсе, если нефть сохранит позитивный настрой, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Способность по итогам дня закрепиться выше отметок в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи и выше 1100 пунктов по индексу РТС подтвердила бы краткосрочный настрой рынка на рост, чего нельзя исключать при сохранении положительной динамики нефтяных котировок и покупок на американских биржах, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".