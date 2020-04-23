МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг на фоне усиления геополитической напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,1%, или на 19,55 доллара, до 1757,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 1,5%, до 15,565 доллара за унцию.

Рост спроса на надежные активы наблюдается вследствие усиления напряженности между США и Ираном. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.

Трейдеры также ожидают заседания мировых центробанков на следующей неделе. Так, 29 апреля решение по монетарной политике примет Федеральная резервная система (ФРС) США. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых. На следующий день, 30 апреля, состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).