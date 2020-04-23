МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг вырос второй день подряд, прибавив 1-3% по основным индикаторам на фоне продолжающей дорожать нефти, закрывшись под самыми отметками 2,6 тысячи по индексу Мосбиржи и 1,1 тысячи пунктов — РТС.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,01%, до 2599,41 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1099,67 пункта.

Рынок нефти вечером прибавляет по ценам более чем на 10%, до 22,5 доллара за баррель сорта Brent.