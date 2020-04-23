МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро растёт и слабеет — к иене, трейдеры отыгрывают очередную порцию макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск курс евро к доллару опускается до 1,0814 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0822 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом снижается до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 100,25 пункта.

Сдерживает евро вышедшая ранее в четверг макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до исторического минимума в 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. Кроме того, по данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к крупнейшей европейской экономике — немецкой — рухнул до минимальных минус 23,4 пункта с пересмотренного уровня апреля в 2,3 пункта.

Курс доллар в свою очередь снижается по отношению к более "надёжной" иене также после выхода макроэкономических данных. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 апреля снизилось до 4,427 миллиона, в то время как аналитики ожидали этого количества на отметке 4,2 миллиона. А продажи новых домов в США в марте упали на 15,4% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 627 тысяч.