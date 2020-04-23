МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом почти на 1%, поддержало торги удорожание нефти, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 0,97%, до 5826,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 4451 пункта, немецкий DAX — на 0,95%, до 10513,79 пункта.

После резкого удешевления нефти в понедельник котировки продолжают восстанавливаться. Июньские фьючерсы на нефть Brent растут сейчас на 10%, WTI — на 28%. На этом фоне выросли в цене прежде всего акции энергетических компаний. Бумаги британской BP подорожали на 2,2%, французской Total — на 4,2%, итальянской Eni — на 1,5%.

Бумаги Renault подорожали на 4,2%. Компания отчиталась о снижении выручки в первом квартале на 19%, до 10,125 миллиарда евро, что, очевидно, было расценено инвесторами как меньшее зло в условиях резкого снижения возможности использовать автомобильный транспорт из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Кроме того, котировки бумаг экспортёров поддержало ослабление евро, наблюдающееся после выхода макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до исторического минимума в 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта. А более дешевая национальная валюта условно увеличивает доход компаний-экспортеров, выраженный в ней.