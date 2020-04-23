МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос второй день подряд, отыгрывая продолжившийся уверенный отскок рынка нефти после обвала начала недели.

Основные биржевые индексы вышли к психологически значимым круглым уровням 2600 и 1100 пунктов. Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,01%, до 2599,41 пункта, индекс РТС — на 3,16%, до 1099,67 пункта.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ОПИРАТЬСЯ НА НЕФТЬ

Российский фондовый рынок в четверг получил поддержку рынка нефти, который продолжил расти в рамках коррекции после обвала начала недели.

Вечером баррель марки Brent дорожает на 9,3%, достигая 22,3 доллара. Рост цен на нефть отмечается второй день подряд — инвесторы покупают сырье, резко подешевевшее в понедельник и вторник.

Участники торгов также обращают внимание на заявления некоторых стран, входящих в ОПЕК+, о начале сокращения добычи нефти не дожидаясь 1 мая.

Кроме того, основные европейские фондовые рынки закрыли торги ростом почти на 1%.

В лидерах роста цен сегодня оказались акции "Мечела" (+16,3 префы и +5,8% "обычка"). Инвесторы продолжают отыгрывать новости о продаже компанией накануне 51% в Эльгинском угольном проекте за 89 миллиардов рублей. "Мечел" теперь может направить эту выручку на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком.

Также заметно подорожали акции "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+4,1%), "Норникеля" (+3,1%).

Снизились в цене акции "Фосагро" (-2,2%), "Полюса" (-2,1%), "Акрона" (-1,7%), "Распадской" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались удержать психологически важные отметки 2600 и 1100 пунктов соответственно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"При позитивном для "быков" сценарии можно будет говорить о высокой вероятности возвращения индикаторов к апрельским пикам, в район 2700 и 1170 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2670 пунктов", — оценила она.

Завтра на российской фондовой площадке может превалировать осторожность в рыночных настроениях, в то же время полагает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Приближение выходных, противоречивый новостной фон по COVID-19, нефтяная волатильность будут определять характер пятничных торгов. Завтра же пройдет заседание ЦБ РФ, посвященное денежно-кредитной политике. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов", — заключил он.