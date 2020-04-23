ЛОНДОН, 23 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Мексика в третий раз в этом году разместила суверенные еврооблигации в объеме 6 миллиардов долларов тремя траншами со сроком обращения 5, 12 и 31 год, несмотря на кризис на нефтяном рынке и коронавирус, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке.

Эмитенту удалось разместить 5-летние бумаги на 1 миллиард долларов под 4,125% годовых, 12- и 31-летние – по 2,5 миллиарда долларов каждый транш под 5% и 5,5% годовых соответственно. Книга заявок от инвесторов на ценные бумаги составляла 25 миллиардов долларов.

На бирже в Лондоне в четверг бумаги торговались по цене чуть ниже номинала.

Организаторами выпуска выступили Citi, Goldman Sachs, JP Morgan и Santander.

Ранее в апреле рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Мексики до "ВВВ-" с "BBB", ожидая серьезного ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Рейтинговое агентство Moody's также понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны с уровня "А3" до "Ваа1" с негативным прогнозом по рейтингу.