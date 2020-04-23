МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank до негативного со стабильного на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне "BBB+", краткосрочный — на уровне "A-2".

Прогнозы по рейтингу были ухудшены до негативного со стабильного также у банка Grenke, долгосрочный и краткосрочный рейтинги подтверждены на уровнях "BBB+" и "A-2". Рейтинг Commerzbank AG был понижен до "BBB+" с "A-", прогноз негативный, краткосрочный рейтинг был сохранен на уровне "A-2".

"Мы приняли эти рейтинговые действия, потому что видим негативные риски для кредитных профилей многих банков Германии из-за экономических и финансовых последствий пандемии COVID-2019. Мы ожидаем, что пандемия вызовет серьезную рецессию в Германии и большинстве европейских стран в 2020 году", — говорится в сообщении.

Аналитики агентства отмечают, что банковских сектор Германии уже испытывал трудности на момент начала кризиса.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на конец 2019 года составлял около 87,6 тысячи человек.