МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно растет к доллару и к евро второй день подряд, отыгрывая продолжающееся подорожание нефти.

Общий рост аппетита к риску на мировых торговых площадках поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.33 мск снижался на 1,16 рубля — до 74,74 рубля, курс евро — на 1,5 рубля — до 80,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в четверг продолжила расти к доллару и к евро второй день подряд. Тон позитивной динамике задавала дорожающая нефть, корректирующая провал начала недели.

Вечером баррель марки Brent дорожает на 5,7%, достигая 21,5 доллара. Рост цен на нефть отмечается второй день подряд — инвесторы покупают сырье, резко подешевевшее в понедельник и вторник.

Участники торгов также обращают внимание на заявления некоторых стран, входящих в ОПЕК+, о начале сокращения добычи нефти не дожидаясь 1 мая.

Кроме того, основные американские фондовые индексы растут на 0,3-0,5%, сигнализируя о сохранении спроса на рисковые активы.

Поддержку российской валюте оказывают также ожидания рынка, что ЦБ РФ завтра понизит ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Это поддержит спрос на рублевый госдолг.

На таком фоне доллар и евро вечером падали к рублю на 1,6-1,8%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 1,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты ЦБ РФ, объемы которых возросли до уровней, близких к 250 миллионов долларов в день, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в пятницу курс будет колебаться в диапазоне 74-76 рублей за доллар. Если ЦБ РФ снизит завтра ставку на 50 базисных пунктов, а также подаст сигнал о возможностях дальнейших снижений в перспективе начала лета, курс рубля в среднесрочной перспективе может получить поддержку со стороны долгового рынка", — добавил он.

Укрепление рубля обусловлено внутренними техническими факторами, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"В определенном смысле ощущается дефицит рублевой ликвидности перед ключевыми налоговыми выплатами текущего апрельского сезона. В понедельник в бюджет выплачивается НДПИ, а во вторник – налог на прибыль. При ценах на нефть ниже 30 долларов за баррель по марке Brent курс доллара ниже 75 неустойчив и стремится вернуться выше", — оценил он.