ВАШИНГТОН, 23 апр /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии показали слабую разнонаправленную динамику, с одной стороны поддерживал торги рост нефтяных цен, с другой — трейдеры оценивали данные статистики по рынку труда и общую экономическую ситуацию в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,15%, до 23511,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал — на 0,01%, до 8584,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 тоже потерял 0,06%, опустившись до отметки 2897,66 пункта.

Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 апреля снизилось слабее ожиданий — до 4,427 миллиона, показатель ожидался на отметке 4,2 миллиона. В марте показатель подскочил до 3 миллионов с 282 тысяч, затем вырос до рекордных 6,65 миллиона, которые позднее были пересмотрены до 6,87 миллиона. В начале апреля показатель постепенно стал снижаться.

Коррекционное удорожание нефти после обрушения котировок в понедельник поддерживало стоимость акций энергетических компаний США, что оказало положительный эффект на рост индексов.