МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в марте выросли на 0,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в марте также выросли на 0,4% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в марте снизились на 0,1%.