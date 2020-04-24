МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2020 года увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,66 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Выручка составила 19,83 миллиарда долларов, увеличившись на 23%. При этом аналитики прогнозировали выручку в 18,63 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что выручка во втором квартале составит около 18,5 миллиарда долларов. При этом Intel не представила прогноз на год ввиду "значительной экономической неопределенности".

Компания отмечает, что пандемия COVID-19 может оказать существенное негативное влияние на финансовое состояние и результаты ее деятельности. "Сложно предсказать характер и степень ее воздействия на спрос на нашу продукцию", — говорится в пресс-релизе Intel.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.