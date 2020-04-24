МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в пятницу на новостях о возобновлении поставок металла из Перу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.45 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,61% — до 2,293 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,57% — до 5160,5 долларов, алюминия — упала на 0,33%, до 1510 долларов, цинка — снизилась на 1,21%, до 1872,5 долларов за тонну.

Инвесторы обратили внимание на новости СМИ о том, что медный рудник в республике Перу, которая является вторым по величине производителем меди в мире, может возобновить поставки уже на следующей неделе. Эта новость ослабила опасения по поводу сбоев поставок металла.

В пятницу давление на рынок промышленных металлов также оказывают распродажи рисковых активов. Об этом свидетельствует негативная динамика на рынках Азии, которая является крупнейшим потребителем меди. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среднем на 0,5%.