МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) -0,1%  
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,6% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -0,5% -3,5%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март) 0,5% -4,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март)   -4,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март) -0,3% -4,0%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель) 79,7 75
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (апрель) 93 81
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (апрель) 86,1 80
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) -0,6% -5,8%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март) 1,2% -11,9%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 79,7 70
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 71 68
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 438  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 529  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 435,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 258,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 21,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -31,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 23,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,2 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 74,2 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД 6% 5,5%
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
16:00 RUB Уровень безработицы (март) 4,6% 4,8%
  RUB Акрон — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Лента — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Распадская — производственные и операционные результаты за 1кв2020    
  RUB РУСАЛ — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ГК "Петропавловск" — операционные результаты 1кв2020 и финансовая отчетность по МСФО за 2019    
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента    
  RUB НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 30.03.2020, заочное голосование) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 5,16 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
  RUB НОВАТЭК — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
  RUB Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование) 0,01932 — див-д 2018 0,02021 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.05.2020) — див-д 2019
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.05.2020, заочное) 0,171635536398468 — див-д 2018 0,196192528735633 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2020) — див-д 2019
  RUB Московская биржа — День акционера /в формате видеоконференции/    