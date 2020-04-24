Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/

13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД 6% 5,5%

15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/

16:00 RUB Уровень безработицы (март) 4,6% 4,8%

RUB Акрон — операционные результаты за 1кв2020

RUB Лента — операционные результаты за 1кв2020

RUB Распадская — производственные и операционные результаты за 1кв2020

RUB РУСАЛ — операционные результаты за 1кв2020

RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020

RUB ГК "Петропавловск" — операционные результаты 1кв2020 и финансовая отчетность по МСФО за 2019

RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB X5 Retail Group — телеконференция менеджмента

RUB НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 30.03.2020, заочное голосование) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 5,16 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019

RUB НОВАТЭК — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019

RUB Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование) 0,01932 — див-д 2018 0,02021 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.05.2020) — див-д 2019

RUB Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.05.2020, заочное) 0,171635536398468 — див-д 2018 0,196192528735633 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2020) — див-д 2019