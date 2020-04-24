События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 апреля
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|-0,1%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,6%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-0,5%
|-3,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март)
|0,5%
|-4,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|-4,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-0,3%
|-4,0%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель)
|79,7
|75
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (апрель)
|93
|81
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (апрель)
|86,1
|80
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-0,6%
|-5,8%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)
|1,2%
|-11,9%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|79,7
|70
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|71
|68
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|438
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|529
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|435,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|258,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|21,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-31,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|74,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД
|6%
|5,5%
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|4,6%
|4,8%
|RUB
|Акрон — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Лента — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Распадская — производственные и операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|РУСАЛ — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ГК "Петропавловск" — операционные результаты 1кв2020 и финансовая отчетность по МСФО за 2019
|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 30.03.2020, заочное голосование)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 5,16 (4кв2019, фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|НОВАТЭК — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 06.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2020, заочное голосование)
|0,01932 — див-д 2018
|0,02021 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.05.2020, заочное)
|0,171635536398468 — див-д 2018
|0,196192528735633 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Московская биржа — День акционера /в формате видеоконференции/
https://1prime.ru/Financial_market/20200424/831324305.html