МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Число акционеров-физических лиц Московской биржи выросло почти в два раза с начала года — до 115 тысяч, сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

"Растет число акционеров Московской биржи. На конец 2019 года их число было 63 тысячи человек. А сейчас в апреле 2020 года — их уже более 115 тысяч", — сказал он в видеообращении к акционерам.

Он отметил сформировавшийся на российском фондовом рынке тренд — стремительный рост числа физических лиц, торгующих и инвестирующих в биржевой инструментарий.

"За 2019 год было открыто 1,9 миллиона счетов физических лиц на Московской бирже. А только за три месяца текущего года — еще 700 тысяч. В целом на Московской бирже сейчас открыто 4,6 миллиона счетов физических лиц. При этом число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже, превысило 2 миллиона", — сказал Денисов.

Доля акций Московской биржи, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63%.