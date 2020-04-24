МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к активному снижению, WTI опускается уже более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,64% — до 20,98 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,45%, до 15,93 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли в пределах 5%.

В течение трех торговых сессий на нефтяном рынке наблюдался коррекционный рост, после обвала в начале недели. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно, а в начале недели стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Некоторый оптимизм поддерживался сообщениями СМИ о том, что многие страны готовы начать сокращения уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Однако опасения за состояние мировой экономики перевешивают временный оптимизм. Распространение коронавируса нанесло серьезный ущерб, в том числе на мировой спрос на сырье.

Уже сейчас многие аналитики ожидают мировой рецессии. "Разрушение, связанное с коронавирусом, должно стать причиной самого резкого падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics, которые прогнозируют сокращение мировой экономики на 5,5% в этом году.