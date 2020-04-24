МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы закрылись в основном снижением на фоне общей неопределенности вокруг перспектив мировой экономики из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1%, до 2808,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 1736,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 23831,33 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 1,3%, до 1889,01 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,9%, до 19262 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,49% — 5242 пункта.

Инвесторы по всему миру следят за новостями о коронавирусе, который продолжает оказывать давление на мировую экономику. В пятницу снижение на мировых биржах было вызвано сообщениями о том, что клинические испытания препарата ремдесивир против COVID-19 в КНР показали плохие результаты.

Инвесторы также следят за динамикой деловой активности во всем мире. Так, по последним данным, деловая активность в США, крупнейшей в мире экономике, достигла рекордно низкого уровня в апреле, отражая негативную динамику в Европе и Азии, так как карантинные меры вызвали остановку производств по всему миру, перебои поставок и сократили потребительские расходы.

Более того, по сообщениям агентства Ассошиэйтед Пресс, аналитики Okasan Online Securities отметили, что риск, связанный с дальнейшим распространением вируса конкретно в Японии, оказывает давление на все азиатские индексы.