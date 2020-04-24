МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Московская биржа намерена летом этого года запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу, сообщил в ходе Дня акционера Московской биржи директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.

"Мы сейчас в активной стадии проработки запуска фьючерсного контракта на пшеницу, поставочного фьючерсного контракта на пшеницу, у нас есть партнеры из реального сектора, которые поддерживают этот проект, и мы надеемся запустить его летом этого года. Может быть, пока в каком-то пилотном варианте, чтобы в декабре усовершенствовать спецификацию и улучшить условия поставки", — сказал он.