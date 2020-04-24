24 апреля — Dow Jones. Мировые рынки акций и фьючерсы на индексы США понижаются. Ралли на американских рынках застопорилось из-за признаков серьезного спада экономики и разочарования насчет прогресса исследований препаратов против коронавируса.

Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,3%. Вчера на американских рынках акций отмечались значительные колебания. Европейские рынки акций также несут потери, Stoxx Europe 600 откатился на 1,3%. Стоимость заимствований в странах Южной Европы повысилась после того, как лидеры региона предупредили, что создание фонда по выходу из кризиса в ЕС может занять несколько месяцев.

Большинство азиатских индексов снизились и впервые за несколько недель зафиксировали недельные потери. Южнокорейский Kospi Composite сегодня потерял 1,3%. Китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, японский Nikkei 225 – на 0,9%.

Воздействие карантинных мер, введенных по всему миру для борьбы с коронавирусом, на экономику становится все более очевидным. Число заявок на пособие по безработице в США резко выросло, а показатели деловой активности по всему миру снизились. Индекс настроений в деловых кругах Германии по версии института Ifo в апреле достиг исторического минимума.

"Вызванный коронавирусом кризис ударил по экономике Германии в полную силу", — сказано в отчете Ifo.

"Экономические данные находятся в крайне плачевном состоянии, – указал Алтаф Кассам, директор по инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе. – Прогнозы многих компаний ужасны, что не удивительно".

Акции Eni в Европе упали на 2,4%. Итальянский нефтегазовый гигант отчитался об убытке за 1-й квартал после прибыли годом ранее и сообщил, что пересмотрит бизнес-план, чтобы отразить падение цен на нефть. Бумаги Nestle подорожали на 1,9% – швейцарский производитель продуктов питания и напитков подтвердил прогнозы на 2020 год.

Акции Deutsche Bank подешевели на 5% вслед за тем, как S&P Global Ratings снизило прогноз по рейтингу кредитора со стабильного до негативного. Бумаги Commerzbank, кредитный рейтинг которого агентство понизило на одну ступень, опустились на 4,5%.

American Express и Verizon Communications сегодня должны отчитаться о результатах в США. Согласно данным FactSet, прибыль 119 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность, за 1-й квартал упала в среднем на 23%.

Оптимизм по поводу возможного лекарства от коронавируса спал в четверг вечером после новостей о неудачном испытании экспериментального препарата Gilead Sciences.

"У людей появились ложные ощущения, что скоро появится некий медицинский ответ на коронавирус, например вакцина, – отметил Кассам. – Однако этого не произойдет".

Американский Dow Jones Industrial Average за всю неделю может потерять 3% после сильнейшего двухнедельного ралли с 1930-х годов. Опубликованные вчера данные показали, что за пособием по безработице на прошлой неделе впервые обратились еще 4,4 млн американцев. Общее число заявителей за последние пять недель превысило 26 миллионов.

"Рынок пытается осмыслить, каким будет невосполнимый ущерб от пандемии. Новая статистика показывает, что рынок труда США истерзан", – отмечает экономист Aberdeen Standard Investments Говинда Финн.

По словам Финна, в Aberdeen Standard Investments ждут, что к середине года безработица в США достигнет пика на уровне 19%. Пандемия обрушила экономику гораздо быстрее, чем мировой финансовый кризис, отметил аналитик.

Увольнения напрямую повлияли на потребление. На расходах сказываются и требования о соблюдении дистанции в общественных местах. В США на потребительский сектор приходится около 70% ВВП, напомнил Финн. Размер и устойчивость шока нанесут некоторым секторам экономики непоправимый ущерб.

Чжэн Фан, инвестиционный директор гонконгского хедж-фонда Keywise Capital Management, отметил, что с учетом недавнего подъема ни корпоративные финансовые результаты, ни данные о разработке препаратов против коронавируса не дадут повода для нового роста акций на рынках США и континентального Китая.

Цены на нефть снижаются в конце неспокойной недели. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне упали на 3,6% до 15,89 доллара. В понедельник майские фьючерсы на эту нефть впервые в истории упали ниже нуля.

— Авторы Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com, Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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