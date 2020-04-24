МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро и добавил дополнительно более 15 копеек на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года, ЦБ РФ вернул сигнал в релиз по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, заявил регулятор.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.40 мск снижался на 34 копейки, до 74,43 рубля, курс евро — на 32 копейки, до уровня 80,30 рубля, следует из данных Московской биржи. После новостей от ЦБ доллар и евро опустились дополнительно более чем на 15 копеек.