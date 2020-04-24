МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рубль продолжает восстанавливать позиции и тестирует круглые уровни поддержки против доллара и евро — около 74 рублей и 80 рублей соответственно. Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и дорожающая нефть помогают укреплению российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.26 мск снижался на 61 копейку, до 74,16 рубля, курс евро — на 62 копейки, до уровня 80,00 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар и евро опускались, соответственно, до 73,965 рубля и 79,805 рубля – к минимумам с 17 и 9 апреля.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Также регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях и заявил о переходе в область мягкой денежно-кредитной политики.

Рынок нефти днем растет, баррель Brent дорожает на 3,8%, до 22,13 доллара.