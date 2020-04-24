МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Московская биржа хочет в 2020 году после публикации индекса на столичное жилье запустить расчетные фьючерсы на этот индикатор, сообщил в ходе Дня акционера Московской биржи директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.

"Мы активно тестируем… индекс недвижимости на цену квадратного метра в Москве… Я надеюсь, что в течение полутора месяцев после детального тестирования индекса, мы начнем его публиковать. А там после того, как инвесторы и участники рынка будут смотреть на него, оценивать его, надеемся в течение трех-шести месяцев запустить производные на индекс недвижимости – это расчетный фьючерсный контракт", — сказал он.

В августе 2019 года Глазков сообщал, что Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, работает над этим проектом совместно со Сбербанком. Глазков отмечал, что индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка.

В сентябре прошлого года управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич уточнял журналистам, что оба биржевых индекса — индекс цены на жилье в Москве и индекс на цены на жилую недвижимость в РФ, разрабатываемый совместно с "Дом.РФ", будут отличаться от уже существующих на российском рынке недвижимости тем, что будут основаны на реальных сделках.