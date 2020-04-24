МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в пятницу, отыгрывая падение бирж в начале текущей недели, инвесторы продолжают оценивать последние данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,88%, до 23541 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 8665,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 2808,12 пункта.

Фьючерсы на американские индексы растут в пятницу после того как за первые два дня текущей недели биржи США потеряли 3-4% на фоне крушения нефтяного рынка.

Оптимизм поддерживается тем, что днем ранее стало известно о сокращении числа заявок на пособие по безработице в стране за неделю. Число заявок уменьшилось на 810 тысяч, до 4,427 миллиона. И если вчера, сразу после выхода этих данных, основной фокус был на том, что это уменьшение оказалось чуть более скромным, чем ожидалось, то теперь инвесторы отмечают, что как-никак снижение показателя происходит уже третью неделю подряд, что может свидетельствовать о возможность скорой стабилизации экономической ситуации.

Позднее в ходе торгов будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Ожидается, что в апреле, по окончательной оценке, показатель уменьшился до 68 пунктов с уровня марта в 89,1 пункта.