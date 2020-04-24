События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 апреля
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,234 млн чел
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (март)
|4,7%
|2,6%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|4,6%
|4,8%
|18:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|2,9%
|-0,7%
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019) — див-д 2019
|RUB
|ГАЗПРОМ — СД (вопрос о согласовании отчуждения принадлежащих ООО Газпром энергохолдинг акций)
|RUB
|Polymetal International plc — ГОСА
|$0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018
|$0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин2019, реестр для выплаты — 11.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.05.2020, заочное)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Дорогобуж — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.05.2020, заочное)
|4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 — див-д 2018
|5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200424/831329992.html