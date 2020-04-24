МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно снижаются, при том что фьючерсы на индексы ранее в пятницу заметно росли, это происходит после выхода данных об ухудшении потребительских настроений в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,08%, до 23495,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 8475,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 2797,1 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, уменьшился до 71,8 пункта с уровня марта в 89,1 пункта. А объем заказов на товары длительного пользования в США в марте упал в месячном выражении на 14,4% при прогнозе снижения только на 11,9%.

Акции Intel при этом опускаются в цене почти на 3,2% после выхода отчета компании, в котором она отметила, что пандемия нового коронавируса может оказать существенное негативное влияние на финансовое состояние и результаты ее деятельности.

В последующие дни теперь будут опубликованы отчеты таких крупных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Alphabet, Visa, Facebook и Apple. В целом аналитики прогнозируют, что средняя прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале снизилась на 14,1%, передаёт агентство Рейтер.