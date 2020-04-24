МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в пятницу растет к доллару и евро третий день подряд, отыгрывая внешний и внутренний позитив.

Решение Банка России понизить ключевую ставку до уровня, соответствующего историческому минимуму, и комментарии его главы Эльвиры Набиуллиной, а также продолжившая дорожать нефть поддерживают позитивную динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск снижается на 31 копейку, до 74,46 рубля, курс евро — на 7 копеек, до уровня 80,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта в пятницу продолжила расти к доллару и к евро третий день подряд. Тон позитивной динамике продолжила оказывать дорожающая нефть, корректирующая провал начала недели.

При этом рост барреля марки Brent стал более спокойным – днем он дорожает на 1,8%, до 21,8 доллара.

Поддержку российской валюте оказали также решение ЦБ РФ об очередном понижении ключевой ставки, причём сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. При этом ЦБ РФ сообщил, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ РФ переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, заявил регулятор.

Также сказались комментарии главы регулятора. В частности, Набиуллина заявила, что ситуация в экономике РФ сейчас существенно отличается от кризиса 2014-2015 годов, и необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики нет. Банк России даже видит потенциал снижения ключевой ставки в 1 процентный пункт, добавила она.

Суммарные продажи валюты ЦБ РФ на рынке с 10 марта составили 5,5 миллиарда долларов, также упомянула Набиуллина. При этом ЦБ не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, подчеркнула она.

Более того, Банк России ожидает перехода в 2022 году к накоплению золотовалютных резервов РФ за счет покупки валюты, заявила Набиуллина.

На таком фоне доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 1,6 тысячи за баррель сорта Brent.

Решение Банка России совпало с прогнозом экономистов, основных мотивов было два: острая необходимость снижать стоимость кредитов в экономике и окно возможностей для этого — в частности, низкая инфляция, рассуждает Георгий Ващенко.

"Без снижения ставки рубль стал бы резко слабеть. То, что решение далось регулятору легко и сопровождалось ясными комментариями, тоже ободряет игроков. Проинфляционные факторы — на пониженном уровне из-за падения совокупного спроса. Удешевление кредитования в экономике помогает бороться с ростом цен. Банк России допускает дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Это также совпадает с ожиданиями игроков. Но в дальнейшем регулятор будет действовать осторожно", — считает он.

ЦБ не удивил масштабом понижения: шаг в 25 базисных пунктов – это традиционный шаг понижения, отражающий коррекцию инфляции к цели ЦБ, однако подобный масштаб движения не подходит в момент экономического шока, поясняет Наталия Орлова из Альфа-банка.

"Понижение на 100 пунктов было бы слишком сильным, учитывая быстрое ускорение инфляции. Понижение на 50 пунктов – наиболее адекватная реакция ЦБ на сложившуюся обстановку. ЦБ транслирует настрой на снижение ставки. После пресс-конференции главы ЦБ у нас нет сомнений, что регулятор понизит ставку до 5% уже в ближайшие месяцы, а к концу года ставка пойдет ниже этого значения", — заключила она.