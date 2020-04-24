МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет в пятницу вечером на возвращении рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,32%, или на 5,85 доллара, до 1739,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 15,242 доллара за унцию.

Трейдеры более склонны к риску на фоне стабилизации ситуации после обвала нефтяного рынка в начале недели, который привел к росту спроса на надежные активы.

Аппетит к риску также поддерживают надежды на стабилизацию экономики США. Так, в пятницу палата представителей США одобрила пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.