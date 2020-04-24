МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу вечером перешел к коррекционному росту после четырех торговых сессий снижения подряд, что было связано с рядом макроданных, говорящих о слабости экономического положения в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару растёт до 1,0806 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0776 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов пятницы евро достигал 1,0727 доллара — минимума за месяц, тогда как в начале недели показатель находился на отметке около 1,087 доллара.

Курс доллара к иене снижается при этом до 107,43 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,58 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 100,28 пункта.

Евро дешевел к доллару четыре дня подряд на макростатистике. Так, ранее стало известно, что деловая активность в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, упала до исторического минимума. А индекс доверия потребителей к экономике Германии, локомотива Европы, в мае также рухнул до рекордно низкого уровня, сообщала исследовательская компания Gfk.

Годовая инфляция в еврозоне при этом опустилась до 0,7% в марте, по окончательной оценке. Кроме того, агентство Fitch сообщило, что ожидает падения экономики еврозоны по итогам текущего года на 7%.

В последующие дни состоятся заседания крупных мировых финансовых регуляторов: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии. Помимо монетарных действий, от них можно ожидать и комментариев и прогнозов относительно кризисной ситуации в связи с ограничительными мерами, принимаемыми властями этих стран на фоне коронавируса.