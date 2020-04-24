МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Московская биржа планирует доработать вопрос торгов с отрицательными ценами в ближайшие два месяца, сообщил в ходе Дня акционера Московской биржи директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.

"Мы будем работать над возможностью торговать отрицательными ценами… В моменте включить отрицательные цены достаточно тяжело, и в большей степени, наверное, не только для нас, но и для профессиональных участников, для их бэк-офисов и так далее. Поэтому этот вопрос по торговле отрицательными ценами мы решим, но в какой-то все-таки обозримой перспективе, я надеюсь, что на горизонте двух месяцев", — сказал он.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в понедельник завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

Глазков отметил, что Московская биржа также в ближайшее время примет ряд оперативных мер, чтобы минимизировать риски участников. Он надеется, что уже в начале следующей недели биржа проведет еще одно заседание комитета срочного рынка, где примет эти оперативные решения.

"Мы рассматриваем возможность точечного повышения ГО (гарантийного обеспечения – ред.) за несколько дней перед экспирацией контракта, чтобы уменьшить риски участников, уменьшить риски в системе. Мы рассматриваем вопрос на запрет открытия новых позиций, в частности, в последний день торгов. Мы рассматриваем другие меры, в частности изменение спецификации, подвижку дня исполнения, которая позволит митигировать (уменьшить – ред.) риски для частных инвесторов", — пояснил он.

"Мы продолжим общаться с CME (CME Group, куда входит Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX – ред.), мы общаемся с регулятором и, на наш взгляд, разговор о цене именно с провайдером индекса, наверное, он не окончен. Я думаю, что будут вопросы к Chicago Mercantile Exchange и со стороны других бирж, потому что позиции в Индии в пять раз больше были, на бирже ICE они в сотни раз больше, поэтому масштаб последствий от такого рода ценообразования значительный", — добавил он.