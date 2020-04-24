МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу снизились в пределах 1,7% из-за неуверенности в восстановлении европейской экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии пятницы британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,28%, до 5752,23 пункта, французский CAC 40 — на 1,3%, до 4393,32 пункта, немецкий DAX — на 1,69%, до 10336,09 пункта.

Накануне лидеры стран Евросоюза в ходе видеоконференции одобрили предложенный Еврогруппой план поддержки экономики ЕС на фоне борьбы с коронавирусом на сумму до 540 миллиардов евро. Но этот план должен заработать лишь к 1 июня, и само по себе одобрение было ожидаемым, при этом власти не предъявили деталей работы нового механизма.

Кроме того, в глобальном масштабе вновь возродился пессимизм по поводу распространения коронавируса. Ранее СМИ сообщили, что первые клинические испытания препарата ремдесивир, проводившиеся в Китае, оказались безрезультатными.

Акции Nestle при этом выросли в цене на 1,8% после того, как компания сообщила об органическом росте продаж в первом квартале на 4,3%, хотя аналитики ожидали роста только на 3%.

В последующие дни состоятся заседания крупных мировых финансовых регуляторов: Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии. Помимо монетарных действий, от них можно ожидать и комментариев и прогнозов относительно кризисной ситуации в связи с ограничительными мерами, принимаемыми властями этих стран на фоне коронавируса.